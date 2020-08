Dal nostro partner OAsport.it

Mikel Landa non si nasconde: sarà al via del Tour de France 2020 per vincere. Dopo anni di convivenza con altre primedonne, il trentenne basco avrà finalmente l’occasione di poter esprimere appieno il proprio potenziale: sarà capitano unico della Bahrain-McLaren e sulle montagne francesi beneficerà di un’intera squadra al suo servizio. L’ex Team Sky e Movistar di recente ha partecipato al Giro del Delfinato, dove ha sfoggiato una buona condizione, ad eccezione dell’ultimo giorno, durante il quale i dolori alla schiena gli hanno fatto perdere tanto terreno e lo hanno costretto a chiudere al diciottesimo posto. Tuttavia, questi problemi sono ormai alle spalle, come dichiarato ad AS dallo spagnolo:

In questi giorni abbiamo già risolto il problema. Arrivo al Tour al cento per cento. È stato un Delfinato molto duro, corso a ritmo molto alto, e i dolori si sono fatti sentire. Così ho preso la decisione di staccarmi dai migliori e arrivare a 20 minuti.

Landa è consapevole dei rischi legati al Covid-19, ma ritiene che non fosse possibile rinunciare a questo appuntamento: Il Tour si doveva correre. È la gara più importante dell’anno e i francesi fanno sempre le cose molto bene. Il Delfinato è stato il test per il Tour. Tutti i protocolli saranno applicati a partire da questo fine settimana. Sarà un po’ strano e rischioso, ma una volta che siamo tutti nella bolla dell’organizzazione, se succede qualcosa, la responsabilità è loro. Sono quelli che organizzano tutto, mettono gli alberghi e preparano le partenze, i percorsi e gli arrivi”.

L’obiettivo del corridore basco è chiaro: “Non firmo per il podio, sono qui per vincere. Roglic e Dumoulin sono gli avversari più forti, poi c’è Bernal con l’appoggio di tutta la Ineos. Il percorso mi piace, è uno dei migliori degli ultimi anni. C’è solo una cronometro, l’ultimo giorno. Le altre tappe avranno molta montagna”.

