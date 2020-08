“Sono stato uno stupido”.Tom Dumoulin non si risparmia una pesante critica dopo la caduta sull’ultima salita della tappa odierna, quella del Col des Quatre Chemins. Il ciclista della Jumbo-Visma si rammarica per l’accaduto, ma sorride dopo aver raggiunto la Promenade des Anglais in sicurezza tra i suoi compagni. Rispetto a quanto visto ieri, per colpa della strada bagnata dalla pioggia, oggi l’olandese è finito a terra sull’asciutto per giunta in salita.

“Non so esattamente cosa sia successo – spiega a Cyclingnews.com – Ho guardato a sinistra per un attimo, quindi forse ho sterzato troppo dall’altra parte. A quel punto è passato Kwiatkowski e mi ha fatto perdere il contatto tra manubrio e mani”. Una caduta davvero improvvida ma, come spiega Dumoulin, senza troppe conseguenze. “Fortunatamente non mi sono fatto male, ho sbattuto un po’ il ginocchio ma penso non ci sia niente di preoccupante. Quello destro fa leggermente più male, ma penso che già domani le cose andranno meglio”.

Nella classifica generale, Dumoulin e Roglic sono in decima e undicesima posizione. “Siamo dove dovremmo essere. Per noi non si trattava del fine settimana nel quale attaccare, e lo abbiamo superato in modo abbastanza tranquillo. Dobbiamo rimanere attenti e non portare il peso della corsa sin dal primo giorno. L’abbiamo fatto per tenerci fuori dai guai, per noi il weekend è stato fantastico”.

