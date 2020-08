Dal nostro partner OAsport.it

Primoz Roglic non è ancora sicuro di partecipare al Tour de France 2020, che scatterà sabato 29 agosto da Nizza. Lo sloveno, tra i grandi favoriti della vigilia, sta ancora smaltendo i postumi di una caduta al Giro del Delfinato e non ha ancora iniziato ad allenarsi a pieno regime. La scivolata nella terza tappa in terra transalpina, quando era leader della corsa dopo aver conquistato la seconda frazione, lo sta seriamente destabilizzando e rischia di compromettere la sua presenza alla Grande Boucle.

Il vincitore della Vuelta di Spagna 2019 ne ha parlato in un’intervista concessa alla tv slovena RTV Slo: “Pensavo che avrei recuperato dai colpi meglio in alcuni giorni. Però non mi sento nel mio momento migliore. Sarebbe potuta andare peggio, ma non è certo l’ideale subire un danno prima del Tour de France. Al momento non sono sicuro di poter essere alla partenza del Tour sabato a Nizza“.

