Ne succedono davvero di ogni al Tour de France . Nella tappa con arriva al Grand Colombier , nella vallata prima dell'attacco dell'ultima salita, Bob Jungels è stato buttato giù da un'autoambulanza che per poco non lo investiva mentre praticava una manovra di sorpasso.

Per fortuna il corridore non si è fatto praticamente nulla, con Bob Jungels che ha rimediato solo una forte botta dopo essere caduto dalla bicicletta. Il corridore lussemberghese è riuscito a concludere la tappa, finendo a 20'46'' dal vincitore Pogacar. La cosa più strana è che l'ambulanza non ha fatto marcia indietro per verificare le condizioni del corridore della Deceuninck Quick Step.