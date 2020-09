Ciclismo

Come si affonta una salita al 28%? Tutti i segreti dei professionisti

La gara regina dei mondiali di Innsbruck è quella dei professionisti, per il numero di km e per le difficoltà che questa prova ha insite in sé. Un circuito con la salita di Igls da ripetersi ben 7 volte e poi, sul finale, l'Inferno. La Hottinger Holl è l'ultima erta prima della gloria: ma come si affrontano picchi al 28%?

00:02:47, 2 Visualizzazioni, 4 ore fa