Ciclismo

Dal Pöstlberger show alla volata di van Aert: gli highlights della 5a tappa

Pochi sussulti nella prima parte di corsa, occhio però a possibili scorrettezze al traguardo volante (la giuria non ha inflitto penalizzazioni) vinto da Sam Bennett. La Giuria però interviene penalizzando prima Kuss per aver sfruttato la scia dell'ammiraglia poi Alaphilippe per aver preso la borraccia negli ultimi 20 km. Poi l'epilogo con la volata di van Aert su Cees Bol.

