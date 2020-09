Ciclismo

Dalle manovre di Sagan all'attacco di Alaphilippe: gli highlights della 14a tappa

Sagan muove tutta la squadra sia per fare fuori Bennett per il discorso classifica a punti ma anche e soprattutto per vincere la tappa vista l'astinenza da 14 mesi. Ci prova anche Alaphilippe, ma ad avere la meglio è Kragh Andersen.

