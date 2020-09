Ciclismo

Damiano Caruso: "Il bilancio del mio Tour de France è estremamente positivo"

Nella crono si è piazzato 7° con un tempo super ed è riuscito nel suo intento di superare Valverde per trovare il 10° posto nella generale. Per Caruso, è la terza volta in carriera che raggiunge la top 10 di un Grande Giro.

