Ciclismo

De Marchi: "Provarci oggi? È ancora troppo presto, vediamo cosa decidono i VIP"

Il corridore della CCC non vede l'ora di andare in fuga, ma questa tappa potrebbe non essere l'occasione giusta per andare a vincere. C'è in gioco la classifica a punti per Trentin e poi bisognerà vedere cosa vorranno fare i big della classifica.

