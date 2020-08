Ciclismo

Declercq equilibrista, ko Perez, Nizzolo c'è: cosa vi siete persi della 3a tappa

Brutta notizia per il Tour che perde anche Anthony Perez che avrebbe indossato la maglia a pois al termine della terza tappa. Declerq porta a spasso il gruppo per tutta la giornata fino al ricongiungimento con Jérôme Cousin. Nizzolo si piazza 3° e si fa vedere anche al traguardo volante per la classifica a punti.

00:02:19, 182 Visualizzazioni, da 43 minuti