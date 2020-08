Ciclismo

Disastro al Tour: altre cadute in discesa, a terra Pöstlberger e Quintana

In discesa nuove cadute in gruppo. La più violenta è quella per Lukas Pöstlberger proprio appena la strada ha cominciato ad andare giù. A terra anche Quintana.

