Evenepoel opinionista al Tour de France? Il belga studia da 'capitano' e prova a capire come Pogacar possa vincere la corsa francese. Detto questo, c'è ancora incertezza su cosa punterà Evenepoel nel prossimo anno. Giro o Tour? La discriminante saranno i km a cronometro...

Ogni giorno migliora un po'. Cerco di essere paziente, ma aspetto ancora il via libera dai medici per poter correre di nuovo. Cosa faccio? Guardo ogni tappa del Tour de France. Magari non integrale, ma quelle più interessanti le guardo dal km 0

Qual è la difficoltà per un corridore professionista che non può tornare in bici?

La parte più difficile per un atleta è quella di tornare da sotto 0. Parlo del peso, dell'alimentazione. Attualmente peso 59,5 kg che è davvero poco. Meglio poco che troppo in questa fase, perché ti aiuta meglio a recuperare

Ma quando torni in bicicletta?

Devo pazientare altre due settimane. Poi faremo un consulto a Herentals per verificare a che punto saranno le fratture. Quando potrò tornare a correre, fuori potrà nevicare, tuonare, non importante, ma quando potrò salirò di nuovo in bici

Parliamo di Tour. Hai visto Pogacar?

Ovviamente sono impressionato da Pogacar. L'anno scorso era già tipo'wow, non è normale'. Sfiderà sicuramente Roglic per la maglia gialla, ma ha l'inconveniente di non avere compagni di squadra in salita. Se vuole vincere il Tour dovrà cercare di prendere la maglia gialla il più tardi possibile

L'anno prossimo proverai a vincere Giro o Tour?

Non è sicuramente il momento per parlarne. Devo tornare in bici, ci sarà da capire i percorsi. Quello che posso dire è che la scelta, con il mio team, verrà fatta in base ai percorsi delle singole competizioni. E quindi dei km a disposizione a cronometro

