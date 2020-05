Firenze si candida per il Tour de France, Nardella: "Vorremo ospitare la prima tappa"

Dal nostro partner OAsport.it

Firenze si candida come città di partenza per la prima tappa del Tour de France. Ad avanzare la proposta è stato proprio il sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella. Nel corso della presentazione del piano “Rinasce Firenze”, in svolgimento in queste ore al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Il primo cittadino di Firenze, secondo quanto riportato dal sito dell’Ansa, ha chiesto la collaborazione della regione Emilia Romagna per l’organizzazione di una tappa della Grande Boucle:

Vogliamo collaborare con l’Emilia Romagna per ospitare, a ridosso dell’Appennino, la tappa iniziale del Tour de France.

Al momento non è chiaro se il sindaco di riferisse all’edizione 2021 della Grande Boucle, visto che il Tour di quest’anno è stato al centro di importanti modifiche a causa dell’emergenza Covid-19, o di un’idea relativa agli anni che verranno. Va da sé che Firenze, con il suo fascino universalmente riconosciuto, sarebbe una località di partenza quanto mai suggestiva.

Dario Nardella, inoltre, ha sottolineato anche che gli eventi sportivi possono essere il motore trainante verso la ripresa:

La nostra volontà è attrarre nella città i grandi eventi sportivi internazionali, su questo penso anche alla collaborazione già avviata con l’Emilia Romagna per le Olimpiadi 2032.

Staremo a vedere cosa ne penseranno dell’idea l’ASO (Amaury Sport Organisation) società che organizza il Tour de France e l’UCI.

