Francia, sport fermo fino a settembre: cosa succede al Tour?

Il primo ministro francese Edouard Philippe ha annunciato che la stagione 2019-2020 degli sport professionistici non riprenderà. Tutto dovrebbe ripartire a fine estate e la Grande Boucle, la cui nuova data di partenza è fissata al 29 agosto, potrebbe slittare ancora in avanti.

Lo sport in Francia si ferma, o meglio, non riparte. Non ancora, non prima della fine dell'estate. È quanto ha annunciato il primo ministro Edouard Philippe, ponendo fine alla stagione 2019/20 degli sport professionistici e mettendo il veto ad eventi con più di 5mila partecipanti fino a settembre. Una decisione che colpisce, tra gli altri tornei, la Ligue 1 di calcio e il Top14 di rugby, ma che potrebbe penalizzare anche lo svolgimento del Tour de France.

Julian Alaphilippe in maglia gialla al Tour de France Credit Foto Getty Images

La partenza originaria della Grande Boucle doveva tenersi il 27 giugno ma è stata già posticipata un paio di settimane fa e la nuova data è stata fissata, sempre da Nizza, il 29 agosto. Per poco, ma all'interno del confine delle normative annunciate oggi in Francia. In arrivo un nuovo slittamento? Possibile. L'UCI potrebbe essere costretta a spostare la corsa ciclistica più prestigiosa del mondo ancora più avanti, sconfinando così nel mese di settembre. E qui sorgerebbe un problema non trascurabile. Già con le attuali date, il Tour andrebbe a toccare i Campionati mondiali di Aigle-Martigny (Svizzera), in programma dal 20 al 27 settembre (la prova in linea maschile è prevista l'ultimo giorno della rassegna). Un ulteriore posticipo farebbe decollare la corsa non prima del 4 settembre e porterebbe così a una fastidiosa sovrapposizione. Alternative? Far disputare le prime tre tappe della corsa a porte chiuse o concedere al Tour de France di aprire i battenti tre giorni prima del consentito. Ma sono solo ipotesi.

In ogni caso, dalla Francia non sono arrivate indicazioni specifiche in merito. Naturalmente tutto dipenderà dall'evolversi dell'emergenza sanitaria, che in terra transalpina continua ad essere critica. Di certo quest'estate non si disputerà il Giro del Delfinato, riprogrammato ad agosto proprio in preparazione del Tour.

