Ciclismo

Gaudu ma dove vai? Il francese si scontra con un tifoso e finisce nel fosso

Fuori pista per Gaudu che era in fuga: il corridore della Groupama-FDJ rischia tantissimo finendo oltre la carreggiata, scontrandosi con un tifoso in mantellina a pois.

