Egan Bernal è finito a 19 minuti di ritardo da Roglic, anche Carapaz- chiamato in fretta e furia - è finito ben presto fuori classifica (ad oltre 17 minuti). Insomma, per ora quello della Ineos Grenadiers è un vero e proprio fallimento al Tour de France. C'è ancora tempo per vincere una tappa di montagna, ma negli ultimi 8 anni ben 7 volte aveva vinto un corridore del Team Sky. L'unica eccezione fu nel 2014 con il successo di Vincenzo Nibali, da allora cinque vittorie consecutive con Froome, Geraint Thomas e Bernal.

Sotto accusa quindi le scelte del team britannico circa le convocazioni per questo Tour. Passi Chris Froome che anche alla Tirreno-Adriatico ha fatto malissimo, ma proprio nella Corsa dei due Mari si è distinto un grande Geraint Thomas che ha conteso la maglia azzurra di leader a Simon Yates. Proprio nelle ultime ore è stato chiesto un parere al gallese, ma Thomas si dice solo concentrato per il Giro d'Italia e senza rammarico per non essere andato al Tour...

Non mi interessa entrare in questa discussione troppo da 'senno di poi'. Al momento preferisco concentrarmi sulla preparazione del Giro d’Italia. Questa è stata la scelta che abbiamo fatto e non ho altro per la mente. Penso che chiunque possa mettersi tutto il giorno a discutere su scelte già fatte, ma è troppo facile dopo. Io non ho problemi e sono carico in vista del Giro, il mio unico obiettivo. Mi sento alla grande e non vedo l’ora di confermarlo anche ad ottobre quando si farà sul serio. [Geraint Thomas a Cyclingnews]

Anzi, Thomas è molto dispiaciuto per Bernal

Sinceramente vedere Egan perdere in un colpo solo le speranze di vincere il Tour de France non è stato bello. Oltre che un compagno di squadra è anche un buon amico e mi dispiace davvero tanto per lui. Ne abbiamo passate tante insieme. Due anni fa, per esempio, mi ha aiutato a vincere la Grand Boucle, mentre un anno fa ho fatto lo stesso io con lui. Siamo ciclisti e sappiamo perfettamente cosa significhi allenarsi tanto e non poter vincere. Aveva tanta pressione sulle spalle, ma sono certo che tornerà ancor più forte, è giovanissimo e ricco di talento

Geraint Thomas sarà invece il capitano della Ineos per il Giro d'Italia che comincerà il prossimo 3 ottobre da Monreale. Al suo fianco ci dovrebbe essere anche lo stesso Richard Carapaz, vincitore della Corsa Rosa nel 2019.

