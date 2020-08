Ciclismo

Giornata sfortunatissima per Sivakov: seconda caduta e altro tempo perso

Una caduta importante, non solo per Sivakov stesso ma anche Bernal che fa grande affidamento sul russo per le salite. Il corridore della Ineos, però, ha rimediato ben due cadute quest'oggi.

00:01:07, 434 Visualizzazioni, da 30 minuti