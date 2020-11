Un'asta per la storia, del ciclismo e di Marco Pantani. Il prossimo 9 dicembre prenderà virtualmente il via l'asta per 37 pezzi unici della vita e della carriera del Pirata: coppe, maglie, ritratti, due Bianchi dei 2000 tra cui, forse, quella utilizzata da Pantani al Tour de France per le tappe del Mont Ventoux e di Courchevel. Cimeli di storia appartenenti allo storico sponsor del Pirata Mercatone Uno e parte della collezione del Museo Mercatone Uno di Imola, situato proprio di fronte ad una biglia raffigurante l'effige di Marco Pantani. Dopo il fallimento dell'azienda e un indebitamento di 80 milioni di euro, i commissari straordinari di Mercatone Uno hanno optato per la messa all'asta di questi 37 frammenti di una storia indelebile.