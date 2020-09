Ciclismo

Il ricordo del Tour de France per Raymond Poulidor: il campione amato dalla gente

In occasione del passaggio a Saint-Léonard-de-Noblat, il Tour de France ci regala questa perla su Raymond Poulidor. Il corridore amato dalla gente anche perché non riuscì mai a conquistare il Tour nonostante ben 8 podi in carriera (3 volte secondo). Vinse però una Vuelta nel 1964. Era il nonno di Mathieu e David van der Poel.

