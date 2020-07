Il Tour de France 2024 partirà dall'Italia? Percorso possibile tra Emilia Romagna e Firenze

Dal nostro partner OAsport.it

Il Tour de France 2024 potrebbe partire dall’Italia. Sarebbe una prima volta storica per la Grand Boucle, che non era mai iniziata nel Bel Paese. Una possibilità che si sta concretizzando sempre di più, soprattutto dopo l’incontro di stamane a Bologna tra il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, il presidente dell’Azienda di Promozione Turistica dell’Emilia-Romagna e commissario tecnico delle nazionali italiane di ciclismo, Davide Cassani, e il direttore del Tour de France, Christian Prudhomme.

L’idea è quella di far partire l’edizione del 2024 in Emilia Romagna, coinvolgendo anche la città di Firenze. Da una nota della Regione Emilia Romagna si evincono anche gli obiettivi per questa partnership con il Tour: “L’obiettivo è quello di puntare sul Made in Italy grazie alle realtà territoriali coinvolte, quindi cultura, arte, paesaggio, moda, agroalimentare e tradizione culinaria, motori”.

Continua la nota: “Si tratterebbe di una vetrina internazionale importantissima, per una festa dello sport capace di mobilitare appassionati ovunque e un’occasione turistica e di valorizzazione delle eccellenze territoriali. E legata anche tradizione del ciclismo italiano, con personaggi che il Tour lo hanno vinto e che hanno fatto la storia come Fausto Coppi, Gino Bartali, Ottavio Bottecchia, Gastone Nencini, Felice Gimondi, Marco Pantani e Vincenzo Nibali”.

