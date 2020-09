Ciclismo

Italiani in fuga, Roglic risponde a Pogacar: gli highlights della 16a tappa

La quiete prima della tempesta? Sarà ma comunque saltano ancora Bernal e Quintana che non dimostrano una grande gamba. Sussulto di Miguel Angel Lopez mentre Roglic risponde colpo su colpo a Pogacar. Ben tre italiani in fuga: Trentin che si prende i 20 punti del traguardo volante, Bettiol e Daniel Oss che fa un super lavoro per Kamna che vincerà poi la tappa.

00:04:14, 452 Visualizzazioni, 41 minuti fa