La classifica generale
|Corridore
|Squadra
|Tempo
|1. Primoz ROGLIC
|Jumbo Visma
|70h06'47''
|2. Tadej POGACAR
|UAE Emirates
|+40''
|3. Rigoberto URAN
|Education First
|+1'34''
|4. Miguel Ángel LÓPEZ
|Astana
|+1'45''
|5. Adam YATES
|Mitchelton Scott
|+2'03''
|6. Richie PORTE
|Trek Segafredo
|+2'13''
|7. Mikel LANDA
|Bahrain McLaren
|+2'16''
|8. Enric MAS
|Movistar
|+3'15''
|9. Tom DUMOULIN
|Jumbo Visma
|+5'19''
|10. Nairo QUINTANA
|Arkéa Samsic
|+5'43''
|11. Guillaume MARTIN
|Cofidis
|+6'45''
|12. Alejandro VALVERDE
|Movistar
|+6'52''
|13. Damiano CARUSO
|Bahrain McLaren
|+9'09''
|14. Richard CARAPAZ
|Ineos Grenadiers
|+17'23''
|15. Warren BARGUIL
|Arkéa Samsic
|+18'16''
|16. Egan BERNAL
|Ineos Grenadiers
|+19'04''
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