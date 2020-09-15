La classifica generale

CorridoreSquadraTempo
1. Primoz ROGLICJumbo Visma70h06'47''
2. Tadej POGACARUAE Emirates+40''
3. Rigoberto URANEducation First+1'34''
4. Miguel Ángel LÓPEZAstana+1'45''
5. Adam YATESMitchelton Scott+2'03''
6. Richie PORTETrek Segafredo+2'13''
7. Mikel LANDABahrain McLaren+2'16''
8. Enric MASMovistar+3'15''
9. Tom DUMOULINJumbo Visma+5'19''
10. Nairo QUINTANAArkéa Samsic+5'43''
11. Guillaume MARTINCofidis+6'45''
12. Alejandro VALVERDEMovistar+6'52''
13. Damiano CARUSOBahrain McLaren+9'09''
14. Richard CARAPAZIneos Grenadiers+17'23''
15. Warren BARGUILArkéa Samsic+18'16''
16. Egan BERNALIneos Grenadiers+19'04''
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