Ciclismo

La presentazione di Alaphilippe: "Dopo tanti giorni a casa voglio fare grandi cose al Tour"

Il capitano della Deceuninck Quick Step non sembra in grado di poter ambire al sogno di fare classifica generale, come la passata stagione, ma spera di poter portare a casa grandi risultati.

