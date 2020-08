Jakobsen, dopo essere uscito dal coma, non è più in pericolo di vita ma le sue condizioni restano comunque gravi e lo stesso Lefevre, come racconta a HLN, pur speranzoso non smette di lottare con il campione olandese: "Una corda vocale è paralizzata. La ferita che aveva al collo è stata curata e ora è chiusa. Sono scioccato dal numero di cicatrici"