Ciclismo

Lutsenko in italiano: "La fuga era un'occasione, ok da Vinokourov"

Il corridore kazako ha spiegato, in italiano, come è nata l'azione di giornata. Avendo perso terreno in classifica generale, questa era l'occasione giusta per andare in fuga.

00:02:01, 358 Visualizzazioni, 36 minuti fa