Ciclismo

Madiot: "Pinot ci proverà? Sta meglio, cercheremo di non perdere terreno"

Il ds della Groupama-FDJ è più sollevato per le condizioni di Pinot e Gaudu, ma non pensa che i suoi corridori possano fare fuoco e fiamme nella prima tappa con arrivo in salita. Si dovrà giocare in difesa.

00:00:56, 110 Visualizzazioni, da un' ora