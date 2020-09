Pogacar, 21 anni e vincitore del Tour de France. Sarà il secondo più giovane di sempre a conquistare la maglia gialla di Parigi, il più giovane se consideriamo il periodo dal dopoguerra ad oggi. Sul podio porterà ben tre maglie: la maglia gialla di leader, la maglia bianca di miglior giovane e anche la maglia a pois di miglior scalatore. Cose che non si vedevano dai tempi di Eddy Merckx e non è mancato il commento del belga che, intervistato dall'Equipe, ha incoronato il giovane sloveno.

POGACAR HA MERITATO LA VITTORIA AL TOUR? Sì, è il giusto premio No, avrebbe meritato Roglic

Tour de France Da Nizza a Parigi: il percorso e la guida completa delle 21 tappe del Tour de France 5 ORE FA

Stupito di Pogacar che ha ribaltato il Tour de France?

Niente affatto. Chiedete a mia moglie e alle persone a me vicine. Lo dico da giorni che i 57'' di vantaggio non sarebbero bastati a Roglic per vincere il Tour de France. Sapevo che Pogacar avrebbe aspettato la crono per giocarsi la vittoria del Tour de France

Ha solo 21 anni e per questioni di età è più 'fresco' di Roglic, lo avevamo visto negli ultimi giorni. Pogacar sapeva che era inutile attaccare, i Jumbo Visma erano troppo forti. Lui doveva stare sotto i radar

Pazzesco Pogacar! Rimonta a La Planche des Belles Filles: il Tour è suo

La corsa è stata mal gestita dagli uomini di Roglic?

La Jumbo Visma ha corso in maniera stupida. Per tre settimane hanno fatto fuori tutti. Non hanno permesso che accadesse nulla e questo ha permesso ad alcuni corridori risparmiare la gamba. Si sono semplicemente dimenticati che c'era un ragazzo a 57''

Si sono dati la zappa sui piedi, sono andati loro alla ricerca di questa sconfitta. Era chiaro che Pogacar non avrebbe attaccato in salita perché nessuno gli avrebbe dato il permesso nelle tappe di montagna. Invece avrebbero dovuto fare più duelli in modo da staccarlo molto prima e creare un buon distacco tra lui e Roglic. Questa è stata una buona lezione di ciclismo per la Jumbo Visma

Roglic vive il peggior incubo della sua vita: l'arrivo e il pianto a fine crono

Jumbo colpevole su tutti i fronti. Non avevano visto cosa ha fatto Pogacar alla Vuelta?

Forse si sono dimenticati di vedere le immagini di Pogacar alla Vuelta 2019. Hanno visto cosa ha fatto? Per portare a termine certe imprese a 20 anni vuol dire che hai un grande talento

Pogacar entro così nel club per le dure battaglie che ci saranno nei prossimi anni con Bernal ed Evenepoel...

CHI SARÀ LA VERA STAR DEI GRANDI GIRI NEI PROSSIMI ANNI? Tadej Pogacar Egan Bernal Remco Evenepoel

Merckx però non la pensa così (almeno per il momento) su Evenepoel

Non parliamo prima di Evenepoel, perché finora non ha fatto vedere niente. Parla molto, ma aspetto di vedere qualcosa di concreto. Anzi, non sono sicuro che la vittoria di Pogacar sia una buona notizia per lui. Lo sloveno ha alzato l'asticella in alto

E Merckx ha qualcosa da dire anche a Bernal

Bernal non è stato così bravo in questa stagione. Dovremo vedere quando e come tornerà per vincere un Grande Giro. Devo capire se sarà in grado di combattere con Pogacar nei prossimi anni

Questo è il ciclismo! L'epica rimonta di Pogacar in 90 secondi

Tour de France Pogacar-Roglic: la sfida più bella del Tour in 9 momenti chiave 5 ORE FA