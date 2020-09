Ciclismo

Miguel Angel Lopez: "Sto bene dopo le cadute. Obiettivi? Stare con i migliori"

Anche il capitano dell'Astana sembra voglia giocare in difesa alla quarta tappa con il primo arrivo in salita di questo Tour. I big non vogliono correre pericoli ed uscire subito di classifica.

