Nairo Quintana, a luglio il ritorno in Europa: annunciato il programma in vista del Tour de France

Sarà un programma interamente francese quello che toccherà a Nairo Quintana in preparazione al Tour de France 2020. Il capitano dell’Arkéa-Samsic, in vista del grande obiettivo stagionale, ha scelto infatti di partecipare a due corse che si svolgeranno oltralpe durante il mese di agosto: si tratta del Tour de l’Ain (7-9 agosto) e del Giro del Delfinato (12-16 agosto). Queste due competizioni avranno la funzione di consentirgli di arrivare pronto al Grand Départ, previsto a Nizza per il 29 agosto, dove Quintana è attesa al riscatto dopo qualche stagione deludente dal punto di vista dei risultati.

Con la squadra abbiamo previsto di viaggiare a metà luglio. Inizieremo poi con la prima corsa con il Tour de l’Ain, mentre la successiva sarà il Giro del Delfinato. Poi proseguiremo la solita preparazione per arrivare al meglio al Tour de France. Queste son le corse che avevamo già inizialmente individuato in calendario verso il nostro grande obiettivo

Dopo questi mesi di allenamento in Colombia, l’intenzione è quella di giungere in Europa per la metà di luglio attraverso un volo privato che la Federazione sta organizzando per i suoi ciclisti di punta: al suo fianco ci saranno sicuramente anche il fratello Dayer Quintana e il compagno di squadra Winner Anacona.

Il trasferimento dalla Movistar all’Arkéa-Samsic è sembrato essere una cura rigenerante per Quintana nella primissima parte della stagione, quella pre-coronavirus: il colombiano si era mostrato estremamente brillante al Tour de la Provence. al Tour des Alpes Maritimes e alla Parigi-Nizza, tanto da vincere le prime due corse e conquistare la tappa del Mont Ventoux al Tour de la Provence con tanto di record di velocità nel percorrere la salita..

