La notizia arriva direttamente dalla Francia e, seppur uscita in giornata, risale a mercoledì quando una pattuglia della gendarmerie francese ha perquisito le stanze di alcuni corridori dell’Arkéa. Si tratta delle camere dei fratelli Nairo e Dayer Quintana e quella di Winner Anacona, ma anche il bus della squadra a Meribel, dopo la tappa del Col de la Loze.

Da questo è stata aperta un’inchiesta a cura dell’Ufficio Centrale della Lotta contro le offese all’Ambiente e alla Salute Pubblica, come riportano sia il Journal du Dimanche che l’Equipe, perché a seguito della perquisizione, sono stati trovati farmaci e strumenti che come riporta anche AFP, sarebbero riconducibili a “metodi qualificati come doping”.