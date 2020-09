Ciclismo

Pazzesco Pogacar! Rimonta a La Planche des Belles Filles: il Tour de France è suo

Il ciclismo ha trovato il suo nuovo cannibale? Pogacar ha vinto la cronometro di La Planche des Belles Filles battendo non solo Roglic, ma spazzando via anche Dumoulin e Porte. In un colpo solo si infila maglia gialla di leader del tour, maglia bianca di miglior giovane e maglia a pois di miglior scalatore.

00:01:52, 27622 Visualizzazioni, un' ora fa