Ciclismo

Peters vince la 1a tappa sui Pirenei: è standing ovation. Rivivi l'arrivo

Il corridore dell'AG2R trionfa in solitaria a Loudenvielle, partendo nella fuga di 13 uomini dal km 0. Poi è riuscito a far selezione, scollinando per primo sul Port de Balès (primo hors catégorie di questo Tour) e sul Col de Peyresourde. Niente da fare per Zakarin che ci aveva provato con lui.

00:01:47, 2437 Visualizzazioni, 2 ore fa