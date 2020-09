Ciclismo

Pinot: "Contento della tappa? Sì perché avevo come obiettivo quello di rimanere con i miglori"

Il francese è soddisfatto per il 7° posto del primo arrivo in salita di questo Tour. Il corridore della Groupama-FDJ infatti giocava in difesa dopo la brutta botta rimediata durante la prima tappa. Per lui l'unico obiettivo era non perdere secondi ad Orcières-Merlette e ce l'ha fatta.

00:00:57, 75 Visualizzazioni, da un' ora