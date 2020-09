Ciclismo

Pogacar scatenato: sua la volata su Roglic e Hirschi! Rivivi lo sprint

Siamo sui Pirenei, ma è volata tra Pogacar, Roglic, Bernal, Landa e Hirschi che era andato in fuga. Vince Pogacar, il più caparbio di giornata, che aveva piazzato qualche scatto in salita. Bravo Roglic a giungere 2° e a prendersi i secondi di abbuono per la maglia gialla.

