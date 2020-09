Ciclismo

Quando Nibali conquistò la maglia gialla al Tour 2014: la vittoria a La Planche des Belles Filles

14 luglio 2014. Una data da ricordare per Vincenzo Nibali e per il ciclismo italiano. Il corridore dell'Astana vince alla grande la 10a tappa, frazione con arrivo in salita a La Planche des Belles Fille, conquistando anche la maglia gialla che porterà fino a Parigi. Dopo Pantani, l'Italia torna quindi a trionfare al Tour 16 anni dopo la maglia gialla del Pirata.

00:02:11, 140 Visualizzazioni, 27/07/2020 A 06:12