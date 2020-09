Erano state trovate nelle valigie dei tre corridori prodotti di bellezza e presunte sostanze dopanti, tanto da far scattare il fermo al medico e al massaggiatore personale di Nairo Quintana. L'indagine preliminare ha portato però ad un nulla di fatto, non essendoci il materiale necessario per muovere una vera e propria accusa. Quintana si era difesa, affermando con fermezza di non essersi mai dopato in carriera e che, il materiale trovato in suo possesso, erano degli integratori in uso in Sudamerica.