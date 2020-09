1) Roglic calerà alla terza settimana?

È il tormentone di questo Tour de France. “Ma tanto Roglic cala alla terza settimana”. Hanno continuato a ripeterlo alla Ineos Grenadiers, ma Bernal è calato molto prima. Dalla Tirreno-Adriatico l'aveva detto anche Chris Froome, ma Roglic continua ad andare del suo passo. Sarà calato alla terza settimana del Giro d'Italia 2019, ma non l'ha fatto alla Vuelta per esempio... Non è detto che lo sloveno possa patire le pendenze dell'ultima settimana e avrà, invece, occasione di amministrare il vantaggio acquisito grazie alla compattezza della sua squadra. Se avrà la gamba giusta, poi, chiuderà il discorso con la cronometro di La Planche des Belles Filles.

Roglic batte tutti sul primo arrivo in salita: rivivi il finale di Orcières-Merlette

2) Pogacar come farà senza squadra?

Non è un grosso problema, soprattutto per chi deve rimontare. Già l'anno scorso alla Vuelta, Pogacar aveva dimostrato di saper fare da solo e anche a questo Tour ha dato fondo alle sue energie, in solitaria, quando si trattava di scattare. L'unica incognita sarà se prenderà subito la maglia gialla. In quel caso, e con tappe difficili da affrontare, sarà davvero dura far controllare la corsa all'UAE Emirates.

La classifica generale

Corridore Squadra Tempo 1. Primoz ROGLIC Jumbo Visma 65h37'07'' 2. Tadej POGACAR UAE Emirates +40'' 3. Rigoberto URAN Education First +1'34'' 4. Miguel Ángel LÓPEZ Astana +1'45'' 5. Adam YATES Mitchelton Scott +2'03''

Roglic la voleva, ma è Pogacar a vincere sul Grand Colombier. Rivivi l'arrivo

3) Chi punta alla classifica scalatori?

Domanda che ancora non ha trovato una risposta visto che in vetta alla classifica di specialità c'è ancora Cosnefroy con 36 punti. L'AG2R ha comunque un altro nome e Peters potrebbe riprovarci, andando in fuga nel tappone con il Col de la Loze: il numero sarebbe tappa più maglia a pois. Il nome più caldo per questa classifica sembra essere quello di Pierre Rolland pronto ad andare in fuga in ogni tappa da qui fino alla cronoscalata. Ma occhio a Pogacar e Roglic, di questo passo uno dei due sloveni potrebbe prendersi anche la classifica scalatori.

La classifica scalatori

Corridore Squadra Punti 1. Benoît COSNEFROY AG2R La Mondiale 36 punti 2. Tadej POGACAR UAE Emirates 34 punti 3. Primoz ROGLIC Jumbo Visma 33 punti 4. Nans PETERS AG2R La Mondiale 31 punti 5. Marc HIRSCHI Sunweb 31 punti 6. Pierre ROLLAND B/B Hotels-Vital Concept 26 punti

4) Che Tour sarà per Egan Bernal?

Un Tour senza pretese ora che è uscito di classifica. Anzi, Bernal cercherà poco a poco di ritrovare la condizione perché la stagione comunque non è finita. Il colombiano potrebbe riprovarci alla Vuelta, visto che al Giro d'Italia ci saranno Geraint Thomas e Carapaz a fare i capitani. E chissà, magari Bernal potrebbe anche cercare una tappa tra mercoledì e giovedì.

La resa del campione! Bernal va in crisi e si stacca a 14 km dal traguardo

5) Un italiano riuscirà a vincere una tappa?

Lo scorso anno nessuno riuscì a fare classifica generale, ma l'Italia conquistò comunque tre tappe con Elia Viviani, Matteo Trentin e Vincenzo Nibali. Il rischio è che si torni a casa con 0 successi come nel 2018, ma ci aspettiamo ancora qualcosa da corridori come Matteo Trentin e Alessandro De Marchi. La CCC non vuole rimanere a secco e i due azzurri cercheranno sicuramente qualche azione in fuga da lontano.

Da Nibali a Ciccone in maglia gialla: i 5 momenti che ci hanno fatto emozionare al Tour de France

