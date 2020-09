Battaglia per il primo posto

Roglic vs Pogacar: 57'' di differenza

Tour de France A che ora partono Roglic e Pogacar? La startlist della crono del Tour 4 ORE FA

È vero che Pogacar ha battuto Roglic ai campionati nazionali a cronometro di Slovenia, ma è anche vero che era giugno ed era la seconda corsa ufficiale per entrambi dopo il lockdown. E, soprattutto, tra i due c'è stata solo una differenza di 9''. Alla Vuelta dello scorso anno ci fu un vero e proprio precedente, con la cronometro Jurançon-Pau, che è l'ultima crono affrontata nei Grandi Giri. Roglic vinse quella crono infliggendo un distacco di 1'29'' al connazionale. Era una crono di 36,2 km, esattamente la stessa misura della cronometro di oggi a La Planche des Belles Filles. È vero, siamo alla penultima tappa del Tour de France e la stanchezza si farà sentire anche per gli specialisti. Pogacar dovrà sperare in una giornata no di Roglic o in una caduta del connazionale per sfilargli la maglia gialla. Difficile, infatti, che guadagni più di 1'' nel tratto in simil pianura (i primi 30 km) e poi provare a guadagnare 4 secondi a km nei 6 km finali in salita. Ripetiamo: è molto difficile ma non si sa mai...

POGACAR PUÒ RIBALTARE IL TOUR CON LA CRONO? Sì, può battere Roglic No, Roglic è il più forte

Roglic domina la crono! 3 minuti a Quintana: rivivi l'arrivo dello sloveno che si prende la roja

Battaglia per il podio

Miguel Ángel López vs Porte: 1'39'' di differenza

Ben diversa la situazione tra Miguel Ángel López e Richie Porte. È vero che ci sono 1'39'' di differenza, ma Porte potrà guadagnare fino a 90 secondi sul colombiano nel tratto in pianura. 2 secondi a km nel tratto in salita e i giochi sono fatti. Porte ha il passo per fare una grande cronometro e arrivare addirittura nei primi 5 della tappa. Il corridore dell'Astana dovrà impegnarsi e molto per mantenere la sua 3a posizione.

L'attacco di Miguel Angel Lopez a 3 km dal traguardo: Magrini impazzisce

Battaglia per il 5° posto

Landa, Mas, Yates e Uran in 2'37''

La cronometro è il tallone d'Achille di Mikel Landa e, se Enric Mas dovesse fare una prova magistrale, il corridore basco rischia seriamente di perdere la quinta piazza della generale. Quasi impossibile vedere le rimonte di Adam Yates e Rigoberto Uran, nonostante siano molto performanti nelle prove contro il tempo. Ci sarà bagarre però tra Yates e Uran per il 7° posto.

La classifica generale in questo momento

Corridore Squadra Tempo 1. Primoz ROGLIC Jumbo Visma 83h29'41'' 2. Tadej POGACAR UAE Emirates +57'' 3. Miguel Ángel LÓPEZ Astana +1'27'' 4. Richie PORTE Trek Segafredo +3'06'' 5. Mikel LANDA Bahrain McLaren +3'28'' 6. Enric MAS Movistar +4'19'' 7. Adam YATES Mitchelton Scott +5'55'' 8. Rigoberto URAN Education First +6'05'' 9. Tom DUMOULIN Jumbo Visma +7'24'' 10. Alejandro VALVERDE Movistar +12'12'' 11. Damiano CARUSO Bahrain McLaren +12'31''

E Dumoulin?

Dumoulin ha più di un minuto di ritardo rispetto ad Adam Yates e Rigoberto Uran e, soprattutto, il britannico e il colombiano non sono per nulla fermi a cronometro. Dumoulin, se in condizione, potrà provare a fare il numero e rimontare anche più di 1'30'' rispetto ai corridori di Mitchelton Scott e Education First. Il primo obiettivo sarà quello di vincere la cronometro, poi si penserà a quante posizioni si potranno guadagnare in classifica. Dumoulin è stato campione del mondo a cronometro nel 2017 a Bergen (davanti a Roglic e Froome), ma non vince una crono dal 28 luglio 2018 quando si impose ad Espelette (20a tappa del Tour 2018) con un 1'' di vantaggio su Froome.

The Day When... Dumoulin vinse il titolo mondiale a cronometro

Battaglia per il 10° posto

Valverde vs Damiano Caruso: 19'' di differenza

Sarà un'altra sfida interessante, per stare dentro o fuori la top 10, che fa la differenza. Valverde firmerebbe per mantenere il 10° posto... A 40 anni. Ma Damiano Caruso vuole coronare questo grande Tour con una bella 'promozione' in top 10, considerando che il suo miglior risultato è un 11° posto nel Tour 2017. In carriera, Caruso ha colto comunque la top 10 della generale alla Vuelta 2014 (9°) e al Giro 2015 (8°). Magari nel tratto in pianura potrebbe guadagnare qualcosa addirittura Valverde, ma nel tratto in salita Caruso può fare davvero la differenza.

Battaglia per la classifica scalatori

1. Carapaz 74 punti, 2. Pogacar 72 punti, Roglic 67 punti

Si decide qui la classifica scalatori. Carapaz ha solo due punti di vantaggio su Pogacar e 7 punti di vantaggio su Roglic. I punti che verranno assegnati oggi, si conteranno però solo sul tempo della scalata, ovvero degli ultimi 5,9 km della cronometro. Ecco perché, per paradosso, Carapaz può fare una crono tranquilla fino al 30 km e sparare tutte le cartucce a propria disposizione nel finale e cercare di fare un gran tempo nella scalata. Al contrario: considerando la voglia di maglia gialla e, perché no, di vincere la stessa crono, Roglic e Pogacar non potranno fare lo stesso ragionamento. Dovranno dare tutto a partire dal km 0.

Tutti i trucchi per guadagnare tempo in una cronometro

Tour de France Roglic e Dumoulin vogliono vincere: arrivati nuovi manubri apposta per la crono 4 ORE FA