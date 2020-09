È stata una gran bella giornata, al termine della quale mi ritrovo nuovamente in maglia bianca. Sono contento anche per essere arrivato al traguardo assieme a Roglic. Pedalare in salita con Primoz mi ha riportato alla mente le sensazioni vissute nella scorsa Vuelta, è stata un’esperienza simile a quella della 13a tappa, quando arrivammo a Los Machucos. In classifica generale, ho guadagnato secondi su tutti gli altri corridori, ad eccezione di Roglic, quindi sono soddisfatto e vorrei ringraziare la squadra per avermi dato un grande supporto durante la tappa. Sono orgoglioso dei miei compagni

Devo accettare questo risultato, ci sono stati corridori più forti sull’ultima salita. Io non sono riuscito a stare al passo, ora bisogna recuperare le forze per le prossime tappe decisive. Non è stata una delle mie migliori giornate, la tappa è stata durissima e abbiamo cercato di controllare con la mia squadra sulle salite, ma gli altri corridori sono saltati fuori. avevano gambe migliori e hanno fatto la differenza. I miei numeri non erano negativi, ma gli altri sono stati migliori. Spero di rifarmi nelle prossime tappe di montagna

È stato un inizio di Tour davvero duro, non me l’aspettavo. Per me è stato molto difficile, sia per come sono andate le tappe sia per la caduta che ha condizionato la prima settimana. Non avevo grandi scelte, non potevo fare altro che rischiare. Era evidente che Kämna non mi avrebbe dato altri cambi e sapevo che avrebbe potuto provare a scattare, quindi ho provato a gestire la situazione soprattutto di testa. Vincere una tappa del Tour è stato semplicemente incredibile