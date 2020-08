Dal nostro partner OAsport.it

Non è un Primoz Roglic sereno quello che ha parlato ai microfoni di RVT Slo. del suo attuale stato di forma. Il campione di Slovenia stava volando nelle scorse settimane, ma al Giro del Delfinato è caduto ed è stato costretto al ritiro, a una tappa dalla fine, mentre vestiva la maglia di leader. Inizialmente si pensava che Primoz avesse deciso di dare forfait solo per precauzione, ma ora pare che le sue condizioni non siano eccellenti.

Roglic: "Non mi sento ancora al massimo"

Tour de France Primoz Roglic ancora non si allena: "Pensavo di stare meglio dopo l’incidente al Delfinato" 20/08/2020 A 16:57

Queste, nello specifico, le dichiarazioni di Roglic: "Pensavo che avrei assorbito le botte in pochi giorni, invece ancora adesso non mi sento al massimo. Poteva andare anche peggio, ma di certo non è stato il massimo farsi male poco prima dell’inizio della Grande Boucle. Al momento non sono ancora sicuro di potermi presentare al via del Tour de France sabato a Nizza".

Play Icon WATCH Niente rivincita per Bernal: Roglic lo stacca anche sul Colombier e vince il Tour de l'Ain 00:01:27

Piove sul bagnato, dunque, per la Jumbo-Visma. Il sodalizio neerlandese si è già visto costretto a rinunciare a portare Steven Kruijswijk al Tour de France, poiché anch’egli si è fatto male al Giro del Delfinato. Se Roglic davvero non fosse al top, l’ex Rabobank finirebbe per doversi accontentare del solo Tom Dumoulin come leader alla Grande Boucle. Vale la pena ricordare che Kruijswijk è già stato dirottato verso il Giro d’Italia, chissà che non succeda la stessa cosa con Roglic.

Play Icon WATCH Giornata no per i big: brutta caduta per Roglic al Delfinato, Kruijswijk costretto al ritiro 00:00:36

Tour de France Roglic si riprende e parte per il ritiro pre Tour de France: sempre a rischio Kruijswijk 17/08/2020 A 22:00