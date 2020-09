C'è il giorno di riposo al Tour de France, ma è anche tempo di conferenze stampa per i big delle classifiche. Inevitabili le domande per Primoz Roglic che ha provato ad alternare momenti di ironia con temi seri. Soprattutto quando qualcuno ha provato a tirare in ballo il discorso del doping...

Ci sarà sicuramente uno sloveno con la maglia gialla a Parigi e spero di essere io. [Primoz Roglic in conferenza]

Ho commesso un errore nel finale. Ho lasciato che Pogačar arrivasse con me sul traguardo. Certo è meglio che sia io ad avere 40 secondi di vantaggio su di lui, ma avrei potuto avere un po’ più di margine. Comunque è fantastico che al comando ci siano due sloveni

Ogni giorno vediamo corridori che scendono dalla bici e si ritirano o accumulano ritardi importanti. Questo è il pericolo più grande, perché tutti noi possiamo commettere delle sciocchezze. Dobbiamo davvero rimanere concentrati e fare il nostro lavoro. La nostra è una squadra forte, dobbiamo controllare la corsa senza correre rischi inutili

Primoz Roglic sul podio con la maglia gialla al Tour de France 2020 Credit Foto Getty Images

Il Tour non è finito

Dobbiamo fare ancora tappe importanti, ci saranno le salite, in particolare quella del Col de la Loze che sarà uno dei punti chiave. Non penso di dover cercare degli abbuoni in corsa, basterà non commettere errori e poi mi piacerebbe vincere in salita. Domenica volevo vincere io e ho sbagliato a partire nel finale

Famiglia e tamponi

Ci sono mia moglie e mio figlio qui al Tour. Loro sono la mia vita e sapere che mi stanno seguendo mi aiuta molto. Ieri non ho potuto vederli perché a causa del Covid i passi di montagna erano chiusi, ma sono sempre nel mio cuore e se vincerò a Parigi sarà anche per loro. Tamponi? Hanno detto che i nostri test erano tutti negativi. Sapere già il risultato ti aiuta, perché sai che la corsa per te potrà proseguire

Doping?

Non abbiamo nulla da nascondere alla Jumbo Visma. Ci controllano continuamente e se ci fosse stato qualcosa di anomalo sarebbe già uscito fuori

