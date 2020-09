Ciclismo

Sagan spinge, van Aert lo manda a quel paese! E vince Ewan: rivivi la volata

Volata pazzesca a Poitiers con Caleb Ewan che riesce ad anticipare di un niente Sagan, Bennett e van Aert. Ma il clou avviene ai 200 metri con Sagan e van Aert che per poco non si ritrovano per terra. Lo slovacco allarga il gomite e spinge un po' il belga che gli risponde con il dito medio.

