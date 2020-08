Ciclismo

Sagan vuole riprendersi la verde: battuto Bonifazio allo sprint intermedio

A 37,8 km dal traguardo era posto lo sprint intermedio di Digne-les-Bains: Cousin passa per primo in quanto fuggitivo, poi è stato Sagan a 'vincere' la volata per il 2° posto battendo Bonifazio e tutti gli altri velocisti.

