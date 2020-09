Ciclismo

Sport Explainer: come correre controvento e far partire il ventaglio nel ciclismo

Quando il vento soffia di traverso, come si organizza il gruppo per cercare di ridurre lo sforzo e proteggere il numero massimo di corridori? Eccolo spiegato in questo splendido video che mostra la strategia migliore.

00:01:54, 730 Visualizzazioni, da un' ora