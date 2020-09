Ciclismo

Sport Explainer: come si vince uno sprint? Tutti i segreti per una volata perfetta!

Come si vince in volata? Molti sono i fattori di successo in uno sprint, i dettagli sono decisivi: il supporto del team è fondamentale, perché permette al velocista di non essere esposto al vento e di risparmiare energie. La posizione nelle ultime centinaia di metri e il giusto tempismo nel lanciare la volata fanno poi il resto.

29/05/2020