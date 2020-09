Ciclismo

Subito la fuga, Bennett in volata, Aru ci prova: cosa vi siete persi della 6a tappa

Dopo una tappa senza fughe (non si vedeva dal 1998), questa volta l'attacco dal gruppo è partito al km 0 con 8 fuggitivi che hanno provato a conquistare la seconda tappa con arrivo in salita. Ce l'ha fatta Lutsenko, ci prova Aru mentre Sam Bennett guadagna altri punti per la maglia verde.

