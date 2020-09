Ciclismo

Tifosi, bandiere e Lutsenko: la 6a tappa del Tour vista dall'onboard camera

Un po' di show da parte dei corridori nella prima parte di gara anche per far sentire il loro calore ai tifosi a bordo strada. Poi la scena è tutta per Lutsenko che è andato a vincere con una fuga dal km 0.

00:01:51, 17 Visualizzazioni, 11 minuti fa