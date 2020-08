Ciclismo

Tony Martin capopopolo: il tedesco alza le mani e fa cenno al gruppo di rallentare

Piove sulle strade del Tour e in tanti finiscono per terra. Per evitare ulteriori problemi, Martin alza le mani in testa al gruppo e chiede ai corridori di rallentare.

