Ciclismo

“Tour 360”, tappa 11: Ewan vince la battaglia di Poitiers, Sagan retrocesso

11a tappa del Tour de France che culmina in volata a Poitiers, uno sprint che vede solo le vere ruote veloci in prima fila con Sagan, Van Aert, Bennett, Viviani ma è Caleb Ewan a prendersi il successo, il 2° in questa edizione della Grande Boucle. Spallate in volata costate care a Peter Sagan che verrà declassato all’85a posizione, stesso tempo di Ewan ma 0 punti per la maglia verde…

00:05:31, 4587 Visualizzazioni, un' ora fa