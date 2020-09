Ciclismo

Tour 360”, tappa 12: vittoria e lacrime di Hirschi, versi e smorfie di Magrini

Dopo 2 podi al Tour de France 2020, arriva finalmente lo scatto vincente e il successo per il giovane Marc Hirschi che alza le braccia al cielo a Sarran. Nulla cambia in classifica generale ma si rivede Julian Alaphilippe che si scalda per dare battaglia nel weekend a caccia del primato. Oggi però pensieri e parole al piccolo grande Hirschi, nel ricordo di Raymond Poulidor.

